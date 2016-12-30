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Altının gramı 131 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini devam ettirerek 131,7 liraya çıktı.

Altının gramı 131 liranın üzerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini devam ettirerek 131,7 liraya çıktı.

Altının gram fiyatı hafta başından bu yana devam eden yükselişini, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin, güvenli liman olarak görülen altın talebini artırması ile bugüne de taşıdı.

ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından dün yüzde 1,3 değer kazanarak 1.160 dolar sınırına çıkan ons altın, bugün bu seviyenin üzerini test etse de saat 10.20 itibarıyla 1.159 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının ons fiyatındaki yükselişin gram altın üzerindeki etkisi, dolar kurundaki düşüşle sınırlandı. Altının gram fiyatı, bugün 131,7 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 131,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 216, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar

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