Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim

Altının gramı 144 liranın üzerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 144,3 liraya yükseldi.Altının gram fiyatı, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 143,7 liraya kadar geriledi ve daha sonra günü 144 liradan tamamladı.Bugün...

Altının gramı 144 liranın üzerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 144,3 liraya yükseldi.

Altının gram fiyatı, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 143,7 liraya kadar geriledi ve daha sonra günü 144 liradan tamamladı.Bugün 144,0-144,4 dar bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen gram altın, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 144,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.

Dün 1.291,45 dolardan 1.284 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanan ons altın 1.287,8 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların dün ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da başlayan geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısından gelecek haber ve açıklamalara odaklandını bildirdi.

Toplantıda bugün konuşma yapacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiren Memiş, piyasaların genel beklentisinin merkez bankası başkanlarının para politikalarına dair yeni bir sinyal vermeyeceği yönünde olduğunu söyledi.

Memiş, altının ons fiyatının kısa vadede gerileyebileceği öngörüsünde bulunarak, "1.280-1.290 dolar aralığına sıkışmış olan altının ons fiyatında 1.260 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Altının gram fiyatında ise 143 ve 142 lira seviyeleri destek olarak takip edilebilir."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5