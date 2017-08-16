Altının gramı 144 liranın üzerinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 144,6 liradan işlem görüyor.

Dün 144,1-145,5 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 144,5 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL'deki yükselişe paralel yüzde 0,06 artışla 144,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün en yüksek 1.282,2 ve en düşük 1.267,4 doları gördü. Bugüne 1.271,7 dolardan başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.270 doların üzerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'den açıklanan perakende satışlar verisinin olumlu gelmesinin küresel piyasalarda doların değer kazanmasına ve altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatında 1.260 doların güçlü destek seviyesi olarak takip edildiğini belirten Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.270-1.280 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediğini ifade etti.

Memiş, altının gramında ise bugün 144-145 lira bandında işlemler görüleceğini bildirdi.

