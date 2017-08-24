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Altının gramı 144 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144 liraya geriledi.Dün 145,3 lirayı gören gram altın, düşüş eğilimine giren dolar kurunun etkisiyle değer kaybederek, günü önceki kapanışa göre yüzde...

Altının gramı 144 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144 liraya geriledi.

Dün 145,3 lirayı gören gram altın, düşüş eğilimine giren dolar kurunun etkisiyle değer kaybederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 144,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ons altındaki değer kaybına paralel 144 liraya geriledi ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 144,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira , Cumhuriyet altını 965 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne 1.290 dolardan başlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 1.286,3 dolar seviyelerinde seyrediyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Jackson Hole toplantısındaki konuşması öncesinde sakin bir seyir izlediğini bildirdi. Altının ons fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini ifade eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın vadettiği ekonomik reformların gecikmesinin altın fiyatlarında yükselişlere neden olabileceğini belirtti.

Memiş, bugün ABD'de işsizlik başvuruları ve konut satışları verilerinin takip edileceğine değinerek, altının gram fiyatında 143,50-144,80 lira bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

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AltınPiyasalar
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