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Altının gramı 147 liranın üzerinde tutundu

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı dün 4,5 ayın zirvesinden başlayan düşüşünün ardından 147 liranın hemen üzerinde dengelendi. Altının ons fiyatındaki artışa paralel dün 148,6 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gören...

Altının gramı 147 liranın üzerinde tutundu

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı dün 4,5 ayın zirvesinden başlayan düşüşünün ardından 147 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Altının ons fiyatındaki artışa paralel dün 148,6 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, öğleden sonra düşüşe geçerek 147 liraya geriledi. Gram altın bugüne yatay başladı ve saat 09.40 itibarıyla 147,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 989 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün 1.330-1.340 dolar bandında dalgalanmasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.335 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti. Yatırımcıların fiziki altın talebinin azalmasının, altının ons fiyatının dar bant içinde sıkışmasına neden olduğunu aktaran Memiş, bugünkü ECB toplantısında iki başlığın öne çıktığını ifade etti.

Memiş, bu başlıkların, avronun dolar karşısındaki yükselişinin ECB üyelerini ne kadar rahatsız ettiği ve varlık alım programının geleceği hakkındaki ipuçları olduğunu belirterek, "ECB Başkanı Mario Draghi'nin karar sonrasındaki açıklamaları güvercin olursa avro/dolar paritesinde ve emtia fiyatlarında düşüşler yaşanabilir." dedi.

ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin beklendiğini vurgulayan Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.340 dolar direncini kıramaması durumunda satış baskısının artabileceğini ve 1.320-1.305 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngördü.

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