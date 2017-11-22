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Altının gramı 164 liranın üzerini gördü

- Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 liraya kadar çıktı

Altının gramı 164 liranın üzerini gördü

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 lirayı gördü.
Dün dolar kuru ve ons altındaki yükselişlere bağlı olarak 163,9 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazancıyla 162,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 163,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.099 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazancıyla 1.283,4 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma isteğinin altının ons fiyatını baskıladığını belirten Memiş, dolar kurunda yaşanan sert yükselişlerin ise yurt içinde altının gram fiyatını olumlu yönde destekleme devam ettiğini söyledi.
Memiş, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başa olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini değinen Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,6 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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