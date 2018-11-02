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Altının gramı 218 lira seviyelerinde

- Gram altın 218,1 lira, çeyrek altın 356 lira ve Cumhuriyet altını 1.458 liradan işlem görüyor

Altının gramı 218 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 218,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 217,7-222,3 lira bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 218,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 218,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 356 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.233,60 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları endişesiyle baskı altında olan ons altının, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile adil bir anlaşma şanslarının olduğunu söylemesiyle yükseldiğini kaydetti.

Trump’ın açıklamasından sonra doların küresel piyasalarda değer kaybettiğini ifade eden Memiş, gerileyen doların ons altında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Memiş, yurt içinde dün gram altının 220 lira liranın üzerini gördüğünü ancak bu seviyelerde kalıcı olamadığını belirterek, "Altının ons fiyatından aldığı destekle yükselen gram altın, yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesiyle tekrar geriledi. Altının gram fiyatında 217 lirayı destek, 227 lirayı ise direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




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