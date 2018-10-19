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Altının gramı 222 lira seviyelerinde

- Gram altın 221,7 lira, çeyrek altın 364 lira ve Cumhuriyet altını 1.481 liradan işlem görüyor

Altının gramı 222 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 221,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,21 primle 222 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 221,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını da 1.481 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.228,14 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının bu hafta dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerden olumsuz etkilenerek 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar gerilediğini, dün ise gelen tepki alımlarıyla yükseldiğini söyledi.

Yurt içi piyasalarda geçen hafta başlayan iyimserliğin bu hafta da devam ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 227 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yayımlanan toplantı tutanaklarında faiz artırımına ilişkin beklentileri yükseltmesi sonrası ABD tahvil faizlerinin yükseldiğini belirterek, "Tutanaklardan sonra altının ons fiyatında geri çekilmeler gördük. Ancak Çin borsasında satışların devam etmesi, İtalyan tahvillerinden kaçışların hızlanması gibi nedenler tekrar altın talebinin artmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların güvenilir liman olarak altına yöneldiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.225 doların destek, 1.235 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


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