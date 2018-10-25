Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

Altının gramı 227 lira seviyelerinde

- Gram altın 227,4 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.521 liradan işlem görüyor

Altının gramı 227 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 223,9 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 226,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 227,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını da 1.521 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.236 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 233 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarını takip edeceğini ifade eden Memiş, "Draghi’nin basın açıklaması, piyasalar için oldukça önemli olacak. İtalya tahvillerinden kaçış, Brexit süreci ve avro/dolar paritesinin değer kaybettiği bugünlerde Draghi’nin söylemleri, dolar cinsi varlıkların yönü açısından da ip ucu verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edildiğini, bu seviyenin üzerinde kaldıkça yükselişlerin 1.270 dolara kadar süreceğini kaydetti.








İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1