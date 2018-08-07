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Altının gramı güne düşüşle başladı

- Gram altın 203,3 lira, çeyrek altın 332 lira ve Cumhuriyet altını 1.355 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 203,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 210,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,51 primle 207,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, dünkü sert yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı. Saat 09.45 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,94 değer kaybıyla 203,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını da 1.355 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 1.212,06 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatında yeni rekorların kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Altının gram fiyatının, 210 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatan Memiş, "Dolar kurunun dün 5,4258 seviyesine yükselmesi, altının gram fiyatındaki yükselişte tek neden olduğunu söyleyebiliriz. Altının gram fiyatında 210 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi konumunda. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 215 lira seviyesine kadar sürebilir. Kısa vade için altının gram fiyatında 207-210 lira seviyelerinin çok kritik seviyeler olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Memiş, dolar endeksinde yükselişlerin devam etmesinin, altının ons fiyatının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.207 doların destek, 1.217 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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