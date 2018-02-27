Altının gramı güne yatay seyirle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 162,2 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 yükselişle 162,3 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 162,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.333,2 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün piyasaların, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandığını bildirdi.

Powell’ın açıklamalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, "Altının ons fiyatının, 1.341 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirememesini Powell belirsizliğine bağlıyoruz. Çünkü Powell'ın açıklamalarının doları mı yoksa emtia fiyatlarını mı olumlu yönde etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Biz altının ons fiyatında geri çekilmelerin sınırlı kalacağını, bu hafta için 1.350 dolar seviyesinin test edileceğini öngörüyoruz. Ancak 1.300-1.350 dolar bant aralığı geçerliliğini koruduğu için agresif hareketlenme beklememek gerek." ifadelerini kullandı.

Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,6 liranın destek, 162,7 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.