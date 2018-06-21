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Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen hafta başlayan düşüş trendi içindeki hareketini devam ettirerek, bugün Asya piyasalarında 1.263 dolar ile 21 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatı üzerindeki satış baskısının devam ettiğini belirterek, teknik açıdan 1.262 dolar seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade etti.

Dolar endeksindeki yükselişin, altının ons fiyatı üzerindeki baskının ana unsuru olduğunu dile getiren Memiş, dün 193,3-195,3 lira bandında dengelenen altının gram fiyatının, düşüş eğilimini sürdürerek 190 liranın altına gerileyebileceğini tahmin etti.

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