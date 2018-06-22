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Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından bugün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasaların hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlere odaklandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turda sonuçlanması TL ve BIST 100 endeksinin değer kazanmasına döviz ve altının gram fiyatının da gerilemesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Altının ons fiyatının 1.269 dolar seviyesinde dengelendiğini kaydeden Memiş, 1.266 doların destek, 1.272 doların direnç konumunda olduğunu, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini söyledi.

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