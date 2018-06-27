Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,1 lira seviyelerinde dengeledi.



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 186,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 187,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.

Hafta başından bu yana devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyan altının ons fiyatı ise 1.253,5 dolarla 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.255,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yön arayışının etkisiyle altının gram fiyatının dalgalı bir seyir sürdürdüğünü kaydetti.

Memiş, değer kaybeden altının ons fiyatı ile dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatındaki düşüşleri hızlandırabileceğini ifade ederek, "Bu sebeple kısa vade için 190 lira seviyelerin üzeri yatırımcısına satış fırsatı veriyor olabilir. Biz, altının gram fiyatında bu hafta için 184-191 lira bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatı 184 lira seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 181 lira seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalarda ticaret savaşları endişelerinin devam ettiğini belirten Memiş, konuyla ilgili haber akışının hem dolar varlıklarında hemde altının ons fiyatında dalgalanmalara neden olduğunu dile getirdi.

Memiş, teknik olarak altının ons fiyatında 1.252 doların aşağı yönlü kırılması durumunda 1.245 doların, 1.270 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumda ise 1.280 doların gündeme geleceğini söyledi.