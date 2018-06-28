Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 186,7 lira, çeyrek altın 306 lira ve Cumhuriyet altını 1.248 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 186,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 306 lira, Cumhuriyet altını da 1.248 liradan satılıyor.

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde işlem gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.250 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta başından bu yana altının ons fiyatının düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Memiş, ticaret savaşlarına yönelik tedirginliğin küresel piyasalarda hissedilmeye devam ettiğini belirterek, "ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları ise doların değerlenmesine, emtia fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oldu. Bugün altının ons fiyatının 1.248-1.254 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Altının gram fiyatının yurt içinde dolar kuruna bağlı olarak dalgalı seyrine devam ettiğini kaydeden Memiş, teknik açıdan gram altında 185,40 liranın destek, 188,4 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5