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Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 185,7 lira, çeyrek altın 304 lira ve Cumhuriyet altını 1.240 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 185,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Döviz kurlarındaki düşüşe paralel geçen hafta yüzde 3,3'lük değer kaybı gözlenen altının gram fiyatı, haziran ayının son işlem gününü 184,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, temmuz ayının ilk haftasına ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,54 artışla 185,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,32 düşüşle 1.249,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta düşüş trendinde olan altının fiyatlarının, temmuz ayının ilk haftasına yükselişle başladığını söyledi.

Temmuz ayında küresel ve yurt içi piyasalarda kısa vadeli düşüş yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "27. hükümet kabinesinin açıklanmasıyla yeni ekonomi yönetimi, piyasalarda iyimserliğe neden olabilir. Haftaya açıklanması beklenen yeni kabine, yabancı yatırımcıların da sermaye akışını hızlandırabilir. Söz konusu gelişmelerle, temmuz ayında altının ons fiyatında 1.220-1.280 dolar, altının gram fiyatında ise 175-188 lira bandını takip edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, bugün yurt içi piyasalarda İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), yurt dışında ise yoğun veri akışının izleneceğini aktararak, ons altının 1.248-1.256 dolar, gram altının ise 183,50-186,50 lira bandında seyretmesini beklediğini bildirdi.

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