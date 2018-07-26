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Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 190,5 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.275 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle yüzde 1,72 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 189,1 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 190,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.229,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşı endişelerinin piyasaları etkilemeye devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatının kısa süren düşüşlerin ardından dün toparlandığını ve yükseliş isteğinin kısa vadede devam edebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.237 dolar üzerinde kapanış gerçekleşirse 1.250 doların gündeme gelebileceğine değinen Memiş, yurt içinde ise piyasalardaki dalgalanmaların devam edebileceğini ifade etti.

Memiş, altının gram fiyatında 190 lira seviyesinin güçlü destek konumuna geldiğini belirterek, 192 liranın ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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