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Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 193 lira, çeyrek altın 316 lira ve Cumhuriyet altını 1.290 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 192,8 lirayı görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri veren altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 191,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.290 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında, 1.221,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nun, yarın da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yoğun veri akışının altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalanmasına neden olabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatında 1.217-1.237 dolar bandının takip edileceğini söyledi.

Memiş, dolar kurunun 4,85’ten 4,91’e yükselmesinin, altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, gram altında 191,60-193,60 lira bandının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

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