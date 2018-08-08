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Altının gramı güne yükselişle başladı

- Gram altın 205 lira, çeyrek altın 337 lira ve Cumhuriyet altını 1.376 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 205 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 202-209 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 203,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kazancıyla 205 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 337 lira, Cumhuriyet altını da 1.376 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.213 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükseldiğini belirterek, "Teknik olarak altının gram fiyatında 207 lira seviyesi yükselişlerin devamı için kritik bir öneme sahip. Altının gram fiyatı, 207 liranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişler kademeli olarak 209-212-215 liraya kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, dün dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu vurgulayarak, altının ons fiyatının 1.217 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 1.227 dolara kadar yükseleceğini, 1.207 doların ise güçlü destek seviyesi olduğunu kaydetti.

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AltınPiyasalars
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