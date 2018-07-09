Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Altının gramı haftaya yükselişle başladı

- Gram altın 184,8 lira, çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.233 liradan işlem görüyor

Altının gramı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 184,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL'deki düşüşten bulduğu destekle yüzde 0,6 gerileyen gram altının fiyatı, günü 184,6 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 184,1 liraya kadar gerilemesine karşın ons altındaki yükselişin fiyatlarda yarattığı yukarı yönlü baskı sonucu saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 184,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.233 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik yükselişle 1.261 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirebileceğini belirterek, özellikle Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi ile yurt içinde açıklanacak yeni kabinenin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatı için 1.237 doların destek, 1.257 doların ise direnç olarak izleneceğini aktaran Memiş, "Bu seviyelerin kırılması, altının ons fiyatında bundan sonraki yönü belirleyecektir diye düşünüyoruz. Altının gram fiyatında ise geçen hafta beklediğimiz aşağı yönlü kırılma bu hafta gerçekleşebilir. Dolar/TL'nin düşük seyretmesi altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi destekleyebilir ve 180 liranın altı görülebilir." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altınİslam Memiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5