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Altının gramı rekor kırdı

Altının gram fiyatı 160,9 lira ile rekor seviyesini görmesinin ardından 160,3 lira seviyesinde dengelendi

Altının gramı rekor kırdı

İSTANBUL(AA) - Dün döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 160,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 160,9 lira ile rekor seviyesini test etti ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263, Cumhuriyet altını 1.073 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.281,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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