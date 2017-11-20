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Altının gramı rekorlara devam ediyor

Altının gram fiyatı 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının gramı rekorlara devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar kurundaki değer kazancına paralel rekorlara devam eden altının gram fiyatı, 162 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güne düşüşle başlamasına karşın dolar kurunun 3,90 sınırına kadar çıkmasıyla yükselişe geçen ve 162 lira ile rekor seviyeye çıkan gram altın, saat 13.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 161,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 165 lira, Cumhuriyet altını da 1.081 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.292 dolardan alıcı buluyor

Geçen haftayı 3,8745'ten tamamlayan dolar/TL, bugün 3,90 sınırına kadar çıkmasının ardından şu dakikalarda 3,8970 seviyesinde dengelendi. Uluslararası piyasada bugün sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,17 azalışla 1.292 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizlikler ve Avrupa'da siyasi gelişmelerin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

Doların, TL karşısındaki yükselişinin altının gram fiyatını da rekorlara taşıdığını ifade eden analistler, ABD ve Avrupa'daki gelişmelerin kurlar ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Analistler, 22 Kasım Çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve hafta boyunca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan gram altında 157,5 liranın destek, 162,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal


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