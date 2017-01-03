Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Altının gramı yaklaşık bir ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, yüzde 1,1 değer kazanarak 132,8 lira ile yaklaşık 1 ayın zirvesine çıktı.

Altının gramı yaklaşık bir ayın zirvesinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, 2016 yılının son haftasında başladığı yükselişini yeni yıla da taşıdı ve bugün serbest piyasada ivme kazanan çıkışı ile 6 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 132,8 lirayı gördü. Gram altın saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 132,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 218, Cumhuriyet altını 887 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.159 dolara kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek şu dakikalarda 1.154 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk işlem gününde yatay bir seyirde işlemler gerçekleştiren altın fiyatlarının, hafta boyunca ABD'de açıklanacak önemli verilerin belirsizliği nedeniyle yükseliş isteğinde haftayı tamamlayabileceğini belirterek, "Bu hafta piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verilerine odaklanacak." diye konuştu.

Altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 132 lira direncini aştığını aktaran Memiş, ons altında ise 1.150-1.160 dolar bandının takip edileceğini dile getirdi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Altının GramıAyın Zirvesinde
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.