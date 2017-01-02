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Altının gramı, yılın ilk haftasına yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayarak 131 lira sınırında dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.

Altının gramı, yılın ilk haftasına yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayarak 131 lira sınırında dengelendi.

Serbest piyasada altının gramı, 2016'nın son haftası dolar/TL'deki yatay seyre paralel yılı yüzde 0,4 azalışla 130,4 liradan tamamladı.

Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan gram altın, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 130,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, Cumhuriyet altını 880 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlikten dolayı yükseliş trendine giren altın fiyatlarının yeni yılın ilk işlem gününde yatay bir açılış yaptığını ancak yükseliş isteğinin devam edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik yeni bir boyuta taşınırsa jeopolitik risk algısı yeniden başlayabilir. Bu durumda yatırımcılar güvenilir liman olarak fiziki altın talebinde bulunabilirler diye tahmin ediyoruz. Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarında bu hafta yükselişlerin devam edeceğinin sinyalini veriyor olabilir. Biz bu hafta yükselişlerin devam edeceğini öngördüğümüzü belirtmek isteriz."

Memiş, altının gram fiyatının bugün 130,50-131,50 lira, altının ons fiyatının ise 1.150-1.165 dolardan işlem göreceği öngörüsünde bulundu.

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