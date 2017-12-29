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Altının gramı yılın son işlem gününe yükselişle başladı

- Gram altın 157,9 lira, çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan işlem görüyor

Altının gramı yılın son işlem gününe yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 157,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurunun 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 157,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 157,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan altının ons fiyatı, 1.296 dolar ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.295 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile vize sorununun dün karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalktığını anımsatarak, bu durumun Türk lirası varlıklara olan ilginin artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Haber sonrası doların 2 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirten Memiş, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşandığını kaydetti.

Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin bugün de devam edebileceğini tahmin ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 156 liranın destek, dün gördüğü en yüksek seviye olan 158,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu, ABD'de ise veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren Memiş, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ve yılın son işlem gününde sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

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