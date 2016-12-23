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Altının kilogramı 128 bin 50 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 128 bin 50 liraya geriledi. Altın piyasasında, 7 işlemde 40 milyon 863 bin 900 liralık ve 86 işlemde 81 milyon 48 bin 561,38 dolarlık...

Altının kilogramı 128 bin 50 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 128 bin 50 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 40 milyon 863 bin 900 liralık ve 86 işlemde 81 milyon 48 bin 561,38 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 123 bin 687,93 liralık ve 1 işlemde 86 bin 482,60 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Uğuras Kıymetli Mad., Kaloti Jewellery, Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 128.080,00 1.133,00 1.091,00 En Düşük 128.000,00 1.130,00 En Yüksek 128.140,00 1.136,00 Kapanış 128.050,00 1.130,00 Ağırlıklı Ortalama 128.100,00 1.133,32 İşlem Miktarı (Kg.) 319,00000 2.224,35053 İşlem Sayısı 7 86 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 40.863.900,00 81.048.561,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.543,35053 Toplam İşlem Adedi 93 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.605,20 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.598,30 Altın Endeksi Değişim (%) -0,26


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Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMTP
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