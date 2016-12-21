Altının kilogramı 128 bin 650 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 128 bin 650 liraya yükseldi. Altın piyasasında, 7 işlemde 2 milyon 955 bin 860 liralık ve 41 işlemde 38 milyon 331 bin 804 dolarlık...

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:35