İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 128 bin 80 liraya geriledi.



Altın piyasasında, 14 işlemde 35 milyon 979 bin 800 liralık ve 49 işlemde 47 milyon 858,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 333 bin 500 liralık ve 1 işlemde 137 bin 211,58 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Troy Kıymetli Maden, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 128.650,00 1.137,30 1.091,00 En Düşük 127.890,00 1.130,00 En Yüksek 128.220,00 1.137,50 Kapanış 128.080,00 1.133,00 Ağırlıklı Ortalama 128.041,99 1.131,31 İşlem Miktarı (Kg.) 281,00000 1.292,21328 İşlem Sayısı 14 49 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 35.979.800,00 47.000.858,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.573,21328 Toplam İşlem Adedi 63 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.615,08 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.605,20 Altın Endeksi Değişim (%) -0,38