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Altının kilogramı 129 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 129 bin 700 liraya yükseldi. Altın piyasasında, 5 işlemde 7 milyon 494 bin 380 liralık ve 33 işlemde 60 milyon 13 bin 626,76 dolarlık...

Altının kilogramı 129 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 129 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 5 işlemde 7 milyon 494 bin 380 liralık ve 33 işlemde 60 milyon 13 bin 626,76 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 82 bin 201,76 liralık ve 1 işlemde 242 bin 956,84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 128.600,00 1.138,00 1.091,00 En Düşük 128.980,00 1.138,00 En Yüksek 129.700,00 1.147,50 Kapanış 129.700,00 1.144,50 Ağırlıklı Ortalama 129.213,45 1.142,25 İşlem Miktarı (Kg.) 58,00000 1.634,16 İşlem Sayısı 5 33 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 7.494.380,00 60.013.626,76 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.692,16482 Toplam İşlem Adedi 38 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.616,69 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.631,64 Altın Endeksi Değişim (%) 0,57

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Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMTP
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