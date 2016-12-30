İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 131 bin 620 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 20 işlemde 21 milyon 689 bin 890 liralık ve 43 işlemde 47 milyon 534 bin 552,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 1 milyon 12 bin 920 liralık ve 2 işlemde 22 bin 754,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Uğur Kıymetli Maden ile İAR Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 130.500,001.145,901.091,00En Düşük 131.110,001.145,50 En Yüksek131.620,001.162,00 Kapanış131.620,001.157,00 Ağırlıklı Ortalama 131.453,881.157,84 İşlem Miktarı (Kg.)165,000001.276,94255 İşlem Sayısı2043 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)21.689.890,0047.534.552,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.441,94255 Toplam İşlem Adedi63 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.634,86 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.660,38 Altın Endeksi Değişim (%)0,97