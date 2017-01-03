İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 132 bin 670 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 13 işlemde 21 milyon 323 bin 840 liralık ve 33 işlemde 29 milyon 982 bin 357,42 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 95 bin 721,39 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Ahlatçı Metal Rafi̇neri̇, Troy Kıymetli̇ Maden Ti̇careti̇ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 131.375,00 1.153,50 1.091,00 En Düşük 132.000,00 1.146,00 En Yüksek 132.690,00 1.159,00 Kapanış 132.670,00 1.156,00 Ağırlıklı Ortalama 132.446,21 1.150,88 İşlem Miktarı (Kg.) 161,00000 810,29431 İşlem Sayısı 13 33 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.323.840,00 29.982.357,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 971,29431 Toplam İşlem Adedi 46 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.652,33 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.658,08 Altın Endeksi Değişim (%) 0,22