Altının kilogramı 132 bin 670 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 132 bin 670 liraya yükseldi. Altın piyasasında, 13 işlemde 21 milyon 323 bin 840 liralık ve 33 işlemde 29 milyon 982 bin 357,42 dolarlık...

03 Ocak 2017 Salı 16:54