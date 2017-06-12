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Altının kilogramı 143 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin 900 liraya geriledi.Altın piyasasında, 12 işlemde 73 milyon 721 bin 937,04 liralık ve 43 işlemde 76 milyon 367 bin 203,83 dolarlık...

Altının kilogramı 143 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 73 milyon 721 bin 937,04 liralık ve 43 işlemde 76 milyon 367 bin 203,83 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 635 bin 200 liralık ve 1 işlemde 553 bin 341,35 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kaloti Jewellery International Kıy. Mad., Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Troy Kıymetli̇ Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.500,00 1.271,50 1.149,00 En Düşük 143.500,00 1.267,00 En Yüksek 143.980,00 1.271,60 Kapanış 143.900,00 1.268,75 Ağırlıklı Ortalama 143.540,18 1.269,62 İşlem Miktarı (Kg.) 513,59793 1.870,86206 İşlem Sayısı 12 43 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 73.721.937,04 76.367.203,83 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.384,46 Toplam İşlem Adedi 55 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.923,66 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.917,34 Altın Endeksi Değişim (%) -0,22
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Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMTP
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