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Altının kilogramı 144 bin 400 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 400 liraya geriledi.Altın piyasasında, 10 işlemde 22 milyon 868 bin 37,95 liralık ve 38 işlemde 50 milyon 134 bin 117,85 dolarlık...

Altının kilogramı 144 bin 400 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 22 milyon 868 bin 37,95 liralık ve 38 işlemde 50 milyon 134 bin 117,85 dolarlık ve 1 işlemde 1 milyon 45 bin 928,09 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 480 bin liralık ve 1 işlemde 53 bin 48,73 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Gram Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.300,00 1.281,00 1.060,00 En Düşük 144.400,00 1.268,00 1.084,40 En Yüksek 145.400,00 1.276,25 1.084,40 Kapanış 144.400,00 1.269,50 1.084,40 Ağırlıklı Ortalama 145.035,97 1.273,68 1.084,40 İşlem Miktarı (Kg.) 157,67 1.224,28 30,00 İşlem Sayısı 10 38 1 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 22.868.037,95 50.134.117,85 1.045.928,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.411,96 Toplam İşlem Adedi 49 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.945,50 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.919,06 Altın Endeksi Değişim (%) -0,90


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Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMTP
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