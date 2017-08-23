Altının kilogramı 145 bin 200 liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 200 liraya geriledi.Altın piyasasında, 9 işlemde 15 milyon 369 bin 323,71 liralık ve 34 işlemde 53 milyon 254 bin 872,17 dolarlık...

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:31