İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 15 milyon 369 bin 323,71 liralık ve 34 işlemde 53 milyon 254 bin 872,17 dolarlık ve 5 işlemde 333 bin 745,66 avroluk işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 116 bin 638,15 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Vakıf Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.900,00 1.284,00 1.084,40 En Düşük 144.740,00 1.285,50 1.092,40 En Yüksek 145.200,00 1.290,80 1.093,35 Kapanış 145.200,00 1.288,00 1.093,35 Ağırlıklı Ortalama 144.772,80 1.288,04 1.092,70 İşlem Miktarı (Kg.) 106,16 1.286,00 9,50 İşlem Sayısı 9 34 5 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 15.369.323,71 53.254.872,17 333.745,66 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.401,66 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.952,40 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.961,60 Altın Endeksi Değişim (%) 0,31