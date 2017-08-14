İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 4 milyon 578 bin 655,43 liralık ve 19 işlemde 48 milyon 646 bin 79,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 692 bin 845,40 liralık ve 3 işlemde 740 bin 110,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy Kıymetli̇ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 147.050,00 1.287,00 1.060,00 En Düşük 145.300,00 1.278,00 En Yüksek 145.850,00 1.287,00 Kapanış 145.300,00 1.281,00 Ağırlıklı Ortalama 145.596,99 1.280,17 İşlem Miktarı (Kg.) 31,45 1.181,93 İşlem Sayısı 10 19 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.578.655,43 48.646.079,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.213,37 Toplam İşlem Adedi 29 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.959,30 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.945,50 Altın Endeksi Değişim (%) -0,47



