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Altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 730 bin 589,06 liralık ve 55 işlemde 54 milyon 623 bin 392,96 dolarlık...

Altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 730 bin 589,06 liralık ve 55 işlemde 54 milyon 623 bin 392,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 658 bin 190,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Türkiye Halk Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.250,00 1.289,00 1.084,40 En Düşük 144.750,00 1.284,00 En Yüksek 145.900,00 1.290,60 Kapanış 145.900,00 1.284,00 Ağırlıklı Ortalama 144.775,63 1.286,54 İşlem Miktarı (Kg.) 74,12 1.320,58 İşlem Sayısı 4 55 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 10.730.589,06 54.623.392,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.394,70 Toplam İşlem Adedi 59 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.963,90 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.952,40 Altın Endeksi Değişim (%) -0,39


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Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMTP
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