Altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 730 bin 589,06 liralık ve 55 işlemde 54 milyon 623 bin 392,96 dolarlık...

22 Ağustos 2017 Salı 16:40