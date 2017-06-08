Altının kilogramı 146 bin 250 liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 250 liraya geriledi.Altın piyasasında, 10 işlemde 57 milyon 707 bin 148,02 liralık ve 46 işlemde 59 milyon 467 bin 903,18 dolarlık...

08 Haziran 2017 Perşembe 16:29