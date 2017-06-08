İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 250 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 10 işlemde 57 milyon 707 bin 148,02 liralık ve 46 işlemde 59 milyon 467 bin 903,18 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 3 milyon 559 bin 652,06 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Türkiye Halk Bankası, Garanti̇ Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 147.000,00 1.289,00 1.149,00 En Düşük 144.000,00 1.283,00 En Yüksek 146.600,00 1.292,00 Kapanış 146.250,00 1.284,30 Ağırlıklı Ortalama 144.300,59 1.286,01 İşlem Miktarı (Kg.) 399,90929 1.438,29453 İşlem Sayısı 10 46 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 57.707.148,02 59.467.903,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.838,20382 Toplam İşlem Adedi 56 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.963,90 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.953,09 Altın Endeksi Değişim (%) -0,36