Altının kilogramı 146 bin 250 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 12 işlemde 20 milyon 255 bin 926,80 liralık ve 29 işlemde 47 milyon 809 bin 372,35 dolarlık...

29 Ağustos 2017 Salı 16:37