İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 19 işlemde 34 milyon 806 bin 897,95 liralık ve 63 işlemde 84 milyon 620 bin 968,15 dolarlık ve 1 işlemde 165 bin 692,40 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 7 işlemde 1 milyon 117 bin 645,65 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Troy Kıymetli̇ Maden, Türkiye Halk Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 142.000,00 1.282,50 1.132,00 En Düşük 145.500,00 1.288,55 1.149,00 En Yüksek 147.000,00 1.294,00 1.149,00 Kapanış 146.500,00 1.291,00 1.149,00 Ağırlıklı Ortalama 146.324,73 1.290,92 1.149,00 İşlem Miktarı (Kg.) 237,87434 2.038,86238 4,48530 İşlem Sayısı 19 63 1 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 34.806.897,95 84.620.968,15 165.692,40 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.281,22202 Toplam İşlem Adedi 83 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.948,95 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.968,50 Altın Endeksi Değişim (%) 0,66



