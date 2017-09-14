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Altının kilogramı 146 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 800 liraya geriledi.Altın piyasasında, 7 işlemde 10 milyon 383 bin 294,09 liralık ve 52 işlemde 55 milyon 785 bin 714,47 dolarlık...

Altının kilogramı 146 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 10 milyon 383 bin 294,09 liralık ve 52 işlemde 55 milyon 785 bin 714,47 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 983 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 147.600,001.333,051.093,35En Düşük 146.750,001.319,00 En Yüksek147.650,001.329,50 Kapanış146.800,001.326,20 Ağırlıklı Ortalama 146.835,221.323,09 İşlem Miktarı (Kg.)70,71
1.311,43
İşlem Sayısı752 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)10.383.294,09
55.785.714,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.382,14

Toplam İşlem Adedi59
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.065,19
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.049,44
Altın Endeksi Değişim (%)-0,51
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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