İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, 15 işlemde 38 milyon 635 bin 648,94 liralık ve 43 işlemde 103 milyon 969 bin 891,73 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 256 bin 417,16 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 146.800,001.326,201.093,35En Düşük 145.000,001.322,00 En Yüksek147.500,001.333,00 Kapanış146.000,001.325,40 Ağırlıklı Ortalama 146.002,901.325,94 İşlem Miktarı (Kg.)264,622.438,90
İşlem Sayısı1543 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)38.635.648,94
103.969.891,73
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.703,52
Toplam İşlem Adedi58 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.049,44
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.047,60 Altın Endeksi Değişim (%)-0,06