Altının kilogramı 146 bin liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, 15 işlemde 38 milyon 635 bin 648,94 liralık ve 43 işlemde 103 milyon 969 bin 891,73 dolarlık...

15 Eylül 2017 Cuma 16:28