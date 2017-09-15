Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Altının kilogramı 146 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, 15 işlemde 38 milyon 635 bin 648,94 liralık ve 43 işlemde 103 milyon 969 bin 891,73 dolarlık...

Altının kilogramı 146 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 38 milyon 635 bin 648,94 liralık ve 43 işlemde 103 milyon 969 bin 891,73 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 256 bin 417,16 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 146.800,001.326,201.093,35En Düşük 145.000,001.322,00 En Yüksek147.500,001.333,00 Kapanış146.000,001.325,40 Ağırlıklı Ortalama 146.002,901.325,94 İşlem Miktarı (Kg.)264,622.438,90
İşlem Sayısı1543 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)38.635.648,94
103.969.891,73
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.703,52

Toplam İşlem Adedi58 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.049,44
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.047,60 Altın Endeksi Değişim (%)-0,06
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5