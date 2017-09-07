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Altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi.Altın piyasasında, 15 işlemde 82 milyon 981 bin 989,11 liralık ve 19 işlemde 63 milyon 771 bin 764,31 dolarlık...

Altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 82 milyon 981 bin 989,11 liralık ve 19 işlemde 63 milyon 771 bin 764,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 842 bin 899,13 liralık ve 2 işlemde 173 bin 421,12 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kalotı Jewellery İnternational Kıymetli Maden Ticareti ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 148.350,001.338,001.093,35En Düşük 145.000,001.336,00 En Yüksek147.500,001.341,45 Kapanış147.100,001.340,10 Ağırlıklı Ortalama 145.269,011.339,44 İşlem Miktarı (Kg.)571,231.480,86 İşlem Sayısı1519 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)82.981.989,1163.771.764,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.052,09
Toplam İşlem Adedi34 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.076,57 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.081,40 Altın Endeksi Değişim (%)0,16
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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