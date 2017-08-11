İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 50 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 32 milyon 244 bin 452,74 liralık ve 31 işlemde 56 milyon 929 bin 749,25 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde bin 98,27 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.850,00 1.285,35 1.060,00 En Düşük 145.000,00 1.285,00 En Yüksek 147.050,00 1.291,00 Kapanış 147.050,00 1.287,00 Ağırlıklı Ortalama 146.282,06 1.287,61 İşlem Miktarı (Kg.) 220,43 1.375,20 İşlem Sayısı 9 31 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 32.244.452,74 56.929.749,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.595,63 Toplam İşlem Adedi 40 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.955,51 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.959,30 Altın Endeksi Değişim (%) 0,13