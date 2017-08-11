Altının kilogramı 147 bin 50 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 50 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 9 işlemde 32 milyon 244 bin 452,74 liralık ve 31 işlemde 56 milyon 929 bin 749,25 dolarlık...

11 Ağustos 2017 Cuma 17:27