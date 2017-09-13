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Altının kilogramı 147 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 600 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 8 işlemde 17 milyon 763 bin 287,73 liralık ve 22 işlemde 57 milyon 277 bin 552,38 dolarlık...

Altının kilogramı 147 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 17 milyon 763 bin 287,73 liralık ve 22 işlemde 57 milyon 277 bin 552,38 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 8 işlemde 1 milyon 285 bin 725 liralık ve 1 işlemde 215 bin 610,84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 146.200,001.327,501.093,35En Düşük 146.700,001.331,50 En Yüksek147.750,001.335,00 Kapanış147.600,001.333,05 Ağırlıklı Ortalama 147.507,721.333,71 İşlem Miktarı (Kg.)120,421.335,77 İşlem Sayısı822 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)17.763.287,7357.277.552,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.456,19
Toplam İşlem Adedi30 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.052,43 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.065,19 Altın Endeksi Değişim (%)42
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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