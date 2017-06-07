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Altının kilogramı 147 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, 7 işlemde 1 milyon 452 bin 345 liralık ve 40 işlemde 42 milyon 595 bin 463 dolarlık işlem...

Altının kilogramı 147 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 1 milyon 452 bin 345 liralık ve 40 işlemde 42 milyon 595 bin 463 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 713 bin 585,82 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise Kalotı Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Türkiye Halk Bankası ve Uğuras Kıymetli Maden Sanayi oldu.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 146.500,001.291,001.149,00En Düşük 145.940,001.289,00
En Yüksek147.000,001.295,50
Kapanış147.000,001.289,00
Ağırlıklı Ortalama 146.294,891.292,28
İşlem Miktarı (Kg.)9,927521.025,21761
İşlem Sayısı740
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)1.452.345,4442.595.463,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.035,14513 Toplam İşlem Adedi47 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.968,50 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.963,90 Altın Endeksi Değişim (%)-0,15
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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