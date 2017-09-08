İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 148 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 26 milyon 69 bin 838,40 liralık ve 9 işlemde 18 milyon 407 bin 691,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 516 bin 752,97 liralık ve 1 işlemde 298 bin 915,14 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi ile Troy Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 147.100,001.340,101.093,35En Düşük 146.000,001.353,00 En Yüksek149.000,001.355,00 Kapanış148.300,001.353,00 Ağırlıklı Ortalama 147.425,931.353,24 İşlem Miktarı (Kg.)176,83423,09 İşlem Sayısı99 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)26.069.838,4018.407.691,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg)599,92Toplam İşlem Adedi18 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.081,40 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.111,06 Altın Endeksi Değişim (%)0,96