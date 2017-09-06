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Altının kilogramı 148 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 148 bin 350 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 10 işlemde 9 milyon 214 bin 975,16 liralık ve 31 işlemde 36 milyon 845 bin 624,48 dolarlık...

Altının kilogramı 148 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 148 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 9 milyon 214 bin 975,16 liralık ve 31 işlemde 36 milyon 845 bin 624,48 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 6 bin 936,84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 147.800,001.332,701,093,35En Düşük 147.850,001.331,15 En Yüksek148.500,001.341,60 Kapanış148.350,001.338,00 Ağırlıklı Ortalama 147.914,211.338,27 İşlem Miktarı (Kg.)62,30
856,35
İşlem Sayısı1031 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)9.214.975,16
36.845.624,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg)918,65094

Toplam İşlem Adedi41 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.064,38
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.076,57
Altın Endeksi Değişim (%)0,40
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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