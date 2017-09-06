Altının kilogramı 148 bin 350 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 148 bin 350 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 10 işlemde 9 milyon 214 bin 975,16 liralık ve 31 işlemde 36 milyon 845 bin 624,48 dolarlık...

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:34