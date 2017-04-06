İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 149 bin 550 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 23 işlemde 17 milyon 779 bin 341,60 liralık ve 21 işlemde 63 milyon 128 bin 25,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 189 bin 350 liralık ve 1 işlemde 23 bin 405,74 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Menekşe Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 148.178,00 1.248,00 1.130,00 En Düşük 148.100,00 1.251,00 En Yüksek 150.100,00 1.255,30 Kapanış 149.550,00 1.252,70 Ağırlıklı Ortalama 149.642,89 1.253,19 İşlem Miktarı (Kg.) 118,81180 1.566,80711 İşlem Sayısı 23 21 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 17.779.341,60 63.128.025,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.685,61891 Toplam İşlem Adedi 44 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.869,63 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.880,43 Altın Endeksi Değişim (%) 0,38



