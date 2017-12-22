İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 155 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 20 milyon 541 bin 520,09 liralık ve 82 işlemde 61 milyon 293 bin 592,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 356 bin 929,92 liralık ve 9 işlemde 1 milyon 690 bin 307,50 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 155.700,00 1.266,80 1.063,30 En Düşük 155.590,00 1.262,00 En Yüksek 156.100,00 1.271,00 Kapanış 155.750,00 1.269,10 Ağırlıklı Ortalama 155.720,32 1.268,86 İşlem Miktarı (Kg.) 131,92 1.502,48 İşlem Sayısı 9 82 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 20.541.520,09 61.293.592,63 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.634,40 Toplam İşlem Adedi 91 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.912,85 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.918,14 Altın Endeksi Değişim (%) 0,18