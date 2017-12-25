Altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 13 işlemde 49 milyon 470 bin 102,95 liralık ve 6 işlemde 18 milyon 389 bin 786,95...

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:24